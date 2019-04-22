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بعد مقتل 14 باكستانياً.. قرار جديد بشأن الحدود الباكستانية الإيرانية
متابعات الخليج 365 - متابعة
اتفق الرئيس الإيراني حسن روحاني مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الاثنين، على تشكيل “قوة تدخل” مشتركة على الحدود للتصدي للإرهاب، على ما أفاد التلفزيون الرسمي.
وأعلن روحاني، في تصريح أدلى به بمناسبة زيارة خان لإيران: “اتفقنا على تشكيل قوة تدخل سريع مشتركة على الحدود لمكافحة الإرهاب”، بعد أشهر من تصاعد التوتر إثر هجمات من جانبي الحدود بين البلدين، وفق ما نقل عنه التلفزيون.
وبدأ رئيس الوزراء الباكستاني زيارته الرسمية الأولى لإيران، الأحد، حيث التقى روحاني وعدداً من المسؤولين الإيرانيين.
وتأتي الزيارة التي تستمر يومين غداة تصريحات وزير الخارجية الباكستاني بأن المسلحين الذين قتلوا 14 من القوات العسكرية والأمنية الباكستانية في بلوشستان، الخميس، كانوا من الانفصاليين البلوش الذين انطلقوا من إيران.
وقال الوزير شاه محمود قرشي: إن لدى باكستان أدلة على أن المهاجمين لديهم “معسكرات تدريب وقواعد لوجستية داخل المناطق الحدودية الإيرانية المحاذية لباكستان”.
وفي فبراير الماضي، أعلنت إيران أن التفجير الانتحاري الذي أدى إلى مقتل 27 من الحرس الثوري في محافظة سيستان-بلوشستان المجاورة لباكستان ارتكبه باكستاني.
وأعلنت جماعة “جيش العدل” المسلحة التي تشكلت عام 2012، وتعتبرها طهران “إرهابية”، مسؤوليتها عن الهجوم.
وتؤكد طهران أن هذه المجموعة تنشط انطلاقاً من قواعد داخل باكستان.
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