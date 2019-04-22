2019-04-22

قبل إنهاء صادراتها.. ترامب لمستشاريه: لن يكون هناك وجود لإيران بسوق النفط

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

كشفت شبكة CNBC الأمريكية، تفاصيل الجلسات التي جمعت بين الرئيس دونالد ترامب ومستشاريه قبل الإعلان عن قرار بإيقاف الاستثناءات الممنوحة لمشتري النفط الإيراني في الشهر المقبل.

الإعلان الذي من المفترض أن يخرج بصورة رسمية اليوم الاثنين، هو نتاج جلسات تمت بين الرئيس الأمريكي وفريق المستشارين الخاص بالرئيس، والذي شهد إصرار ترامب على اتباع أقصى مستوى ممكن من الضغط على طهران ونظام الملالي.

ومن المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة أنه يتعين على جميع مستوردي النفط الإيراني إنهاء وارداتهم قريبًا أو أن يخضعوا لعقوبات أمريكية، حسبما ذكر مصدر مطلع على الوضع لرويترز.

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وأكد المصدر مقالًا نُشر من قبل في واشنطن بوست، أن الإدارة ستنهي الإعفاءات من العقوبات التي منحتها لبعض مستوردي النفط الإيراني أواخر العام الماضي.

وكرر فرانك فانون، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لموارد الطاقة، موقف الإدارة القائل “هدفنا هو الوصول إلى الصفر في الصادرات الإيرانية بأسرع ما يمكن”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واضحًا لفريق الأمن القومي التابع له خلال الأسابيع القليلة الماضية بأنه يريد إنهاء الإعفاءات، وكان مستشار الأمن القومي جون بولتون يعمل على حل المشكلة داخل الإدارة.

وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات في نوفمبر على صادرات النفط الإيراني بعد انسحاب ترامب من جانب واحد من اتفاق نووي عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية.

وتضغط واشنطن على إيران لتقليص برنامجها النووي ووقف دعم وكلاء المتشددين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.