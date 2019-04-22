زلزال عنيف بقوة 6.3 درجة يضرب العاصمة الفلبينية مانيلا

2019-04-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

ضرب زلزال بقوة 6,3 درجة الفلبين، اليوم، حيث اهتزت مباني العاصمة، كما ذكر المعهد الأميركي للجيولوجيا.

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ووقع الزلزال عند الساعة 17,11 (09,11 ت غ) على عمق أربعين كيلومتراً. وقد أدى إلى إخلاء عدد من المباني من قبل السلطات الحكومية.