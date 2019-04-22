2019-04-22

محمد بن راشد ينشر صورة ويعلق عليها: لن یكون ضمن فریقي من یستمر في تقدیم ھذا المستوى

متابعات الخليج 365 - الرياض

عبر نائب رئیس دولة الإمارات وحاكم دبي الشیخ محمد بن راشد، عن استیائه من مستوى الخدمات في بريد الإمارات بعدما وصلته صورة من متسوق سري توضح تدني مستوى الخدمات لأحد فروع البريد.

وقال الشیخ محمد بن راشد، عبر حسابه في “تويتر”، “صورة وصلتني عبر متسوق سري لمستوى الخدمات في بريد الإمارات.. لیس هذا مستوانا.. ولا خدماتنا.. ولن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى”.

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وأضاف حاكم دبي: “أرسلنا فريقاً للتحقق من مستوى خدمات بريد الإمارات في أحد مراكزهم.. عاد الفريق بهذا التقرير.. أضعه أمام الجمیع بكل شفافیة.. وأقول لجمیع من في الحكومة.. لن يمر شيء دون متابعة بكل شفافیة”.