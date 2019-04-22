الان تتابع بالأسماء.. تعليم الطائف يعتمد نقل ٢٤٩٤ معلما ومعلمة في حركة النقل الداخلي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي:
اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، حركة النقل الداخلي للعام 1440 / 1441 هـ البالغ عددهم 2494 معلم ومعلمة.
وتشمل الحركة المعلمين والمعلمات والمكلفين في التشكيلات المدرسية “المرشدين /ات، أمناء مصادر التعلم، رواد ورائدات النشاط” وذلك من خلال نظام نور، ولمعرفة الأسماء اضغط “هنا”
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. تعليم الطائف يعتمد نقل ٢٤٩٤ معلما ومعلمة في حركة النقل الداخلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.