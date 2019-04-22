بالأسماء.. تعليم الطائف يعتمد نقل ٢٤٩٤ معلما ومعلمة في حركة النقل الداخلي

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي:

اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، حركة النقل الداخلي للعام 1440 / 1441 هـ البالغ عددهم 2494 معلم ومعلمة.

وتشمل الحركة المعلمين والمعلمات والمكلفين في التشكيلات المدرسية “المرشدين /ات، أمناء مصادر التعلم، رواد ورائدات النشاط” وذلك من خلال نظام نور، ولمعرفة الأسماء اضغط “هنا”