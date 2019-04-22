“مكافحة التبغ بالشرقية” تفتش منافذ البيع وتضبط 15 مخالفة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

نفذ فريق أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنافذ البيع بالمنطقة الشرقية، 98 جولة تفتيشية لعدد من منافذ البيع (محال بيع الجراك والمعسل والبقالات) في الفترة من 2 إلى 12 شعبان ١٤٤٠ هـ.

وأوضح مدير التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بصحة الشرقية مطلق الجلعود، أن لجنة فريق أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالشرقية رصدت أثناء جولتها 15 مخالفة وضبطت 265 كيلو من المواد المخالفة وأتلفتها فورًا حسب النظام، فيما أجرت 63 إجراء تعهد على المخالفين.

Advertisements

وأشار “الجلعود” إلى أن فريق أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، سوف يستمر بجولاته الدورية على محال بيع الجراك والمعسل والبقالات لضبط مخالفات النظام وسيقوم بتطبيق لائحته التنفيذية مباشرة من خلال التطبيق الإلكتروني “مكافحة التبغ” دون تساهل، مؤكدًا أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تهدف إلى حماية أفراد المجتمع من وباء التبغ، خصوصًا صغار السن، للإسهام في تكوين مجتمع صحي سليم.

وأضاف أن اللجنة وجه بتشكيلها أمير المنطقة الشرقية وتضم بعضويتها كلًا من ممثل وزارة الصحة (مدير مكافحة التدخين) بصحة الشرقية، ممثل فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية، ممثل فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمنطقة الشرقية، ممثل الأمن (شرطة المنطقة الشرقية).