الان تتابع سماء الرياض تكتسي بموجة غبار.. وطقس متقلب حتى نهاية اليوم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
شهدت العاصمة الرياض، اليوم، موجة قوية من الغبار غطت سماءها، مع نشاط للرياح تسبب في تدني الرؤية الأفقية خاصة على الطرق السريعة.، وسط حالة من التقلبات الجوية المستمرة حتى مساء اليوم.
من جهتها، نصحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتوخي الحيطة والحذر وتهدئة السرعة على الطرقات.
وأوضحت الهيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، أن الحالة تتواصل حتى الثامنة مساء اليوم، وتشمل مناطق حوطة بني تميم والحريق والأفلاج والريان، وتمتد إلى السليل ووادي الدواسر.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الشرقية، الرياض، نجران)، فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، نجران، الباحة، الرياض، الشرقية).
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