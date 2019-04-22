شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية في مانيلا تحذر المواطنين من زلزال الفلبين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الفلبينية (مانيلا)، المواطنين والمواطنات الموجودين على أراضيها، إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات الفلبينية بشأن الزلزال الذي ضرب عددا من مدن الفلبين اليوم (الاثنين). دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الفلبينية (مانيلا)، المواطنين والمواطنات الموجودين على أراضيها، إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات الفلبينية بشأن الزلزال الذي ضرب عددا من مدن الفلبين اليوم (الاثنين). وأهابت السفارة بالمواطنين في حالة الطوارئ التواصل على جوال رقم: 00639178946464.



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