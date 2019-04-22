شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التمرين البري السعودي - الفرنسي «أسد الجنوب» في الشرقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

بحضور قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني، ومن الجانب الفرنسي المقدم لوكيه، انطلق اليوم (الاثنين) تمرين «أسد الجنوب 3» الذي تشارك فيه القوات البرية الملكية السعودية مع الجانب الفرنسي في المنطقة الشرقية.

وألقى قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني كلمة رحب فيها بالضيوف المشاركين ‏معلناً انطلاق فعاليات تمرين أسد الجنوب المشترك في نسخته الثالثة في المنطقة الشرقية بين القوات الفرنسية الصديقة والقوات البرية الملكية السعودية، وهو عبارة عن تمرين مركز قيادة يهدف إلى تبادل المعلومات وزيادة الخبرات بين قوات البلدين ويركز على تدريب القادة وهيئة الركن على التخطيط وعملية صنع القرار العسكري.

بعد ذلك ألقى قائد القوة المشاركة من الجانب الفرنسي كلمة ذكر خلالها أن تمرين أسد الجنوب هو تمرين حقيقي، وهو تمرين يسمح لنا كا قوة فرنسية وقوة سعودية بتبادل الخبرات والمهارات بين الجانبين.

وتم رفع علم المملكة العربية السعودية وعلم الجمهورية الفرنسية «الدولتين المشاركة في التمرين» إيذانا ببدء التمرين وعزف السلام الملكي لكلا البلدين.

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