شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: بدء رصد مخالفات الحزام والجوال في القريات بعد 7 أيام والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)أعلن الحساب الرسمي لإدارة المرور بالمملكة، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في القريات، سيبدأ بعد سبعة أيام.
ويأتي ذلك بعد تفعيل رصد المخالفتين منذ عدة أشهر في عدد من المدن، في إطار خطة المرور لتفعيل الخدمة في باقي المناطق.
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