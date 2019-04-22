شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لمهرب هيروين باكستاني في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الاثنين) بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب كمية من الهيروين المخدّر في محافظة جدة.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية، فقد تم القبض على المدعو/ صدام حسين محمد أنار (باكستاني الجنسية) عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحُكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني اليوم في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.