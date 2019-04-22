وزير الثقافة البريطاني يزور معرض "مدن دمرها الإرهاب"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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زار وزير الشئون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة البريطاني السيد مايكل ايليس معرض "مدن دمرها الإرهاب" المقام حالياً في المتحف الوطني بالرياض، والذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع معهد العالم العربي بباريس، خلال الفترة من 17 أبريل حتى 18 مايو 2019م.
واطلع السيد ايليس على محتويات المعرض، وعن الرسالة الإنسانية التي يقدمها معرض مدن دمرها الإرهاب وهدف وزارة الثقافة في رفع الوعي بأهمية الحفاظ على المواقع الثقافية والأثرية وحمايتها من التهديد والدمار.
وكان الوزير البريطاني قد التقى خلال زيارته للمملكة بمسؤولي وزارة الثقافة لبحث أوجه التعاون الثقافي بين البلدين.
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