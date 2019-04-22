سريلانكا تعلن حال الطوارئ اعتباراً من اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - كولومبو أعلنت السلطات السريلانكية فرض حال الطوارئ اعتباراً من منتصف هذه الليلة إثر اعتداءات أحد الفصح الدامية. وقال مكتب الرئاسة السريلانكية في بيان له اليوم إن فرض التدابير الخاصة هو بهدف "السماح للشرطة والقوات الثلاث ضمان الأمن العام" في إشارة إلى قوات الجيش وقوات البحرية وسلاح الجو.



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