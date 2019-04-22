زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب وسط الفلبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر ، اليوم وسط الفلبين . وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مبان إدارية كانت تهتز في حي المال بالعاصمة مانيلا بسب قوة الزلزال. ووقع الزلزال على بعد 60 كيلومترا شمال غربي مانيلا وعلى عمق 40 كيلومترا. ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى وجرحى أو أضرار.



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