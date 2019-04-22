السعودية | قيصرية الكتاب.. وجهة القراء في "قصر الحكم" بالرياض

شكرا لقرائتكم قيصرية الكتاب.. وجهة القراء في "قصر الحكم" بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بمناسبة اليوم العالمي للكتاب الذي يوافق الثلاثاء 23 نيسان/أبريل تنطلق فعاليات "قيصرية الكتاب" في منطقة قصر الحكم، ضمن سلسلة برامج تقيمها مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالتعاون مع إمارة منطقة الرياض، والهيئة العليا لتطوير الرياض.

وتضم الفعاليات 14 موقعاً للمكتبات (ومقهيين) في المحلات الواقعة ‏شرق (ميدان العدل) بمنطقة قصر الحكم التاريخي، حيث أنشئ قصر الحكم في العام 1747 (1160هـ) وأصبح مركزاً للإمارة والحكم في مراحل زمنية متعددة، كما أصبح ببنائه المعماري التراثي مركز جذب للزوار.

كما تم تصميم "قيصرية الكتاب" بطراز معماري يحمل الخصائص العمرانية والتراثية لمنطقة قصر الحكم.

كما صممت هذه المنطقة ‏لتحتضن أنشطة وفعاليات ثقافية تقام على مدار العام، وخلق سوق رائجة ودائمة للكتاب، مع الاستفادة من سطح الرواق المطل على ميدان العدل كمنطقة ‏للجلوس والقراءة، ويحتوي على أنشطة ثقافية متعددة منها لقاءات القراءة العامة ومنصات لتوقيع الكتب الجديدة، حيث يوفر بيئة حاضنة للتبادل الثقافي والمعرفي، ومكاناً جاذباً للقراء وأهل الثقافة وفئات المجتمع، مع توفير مختلف الخدمات بطريقة جاذبة ‏تمزج بين العلم والفائدة والراحة والاستمتاع، وسيكون المشروع الوجهة الأولى لملتقى القراء والمثقفين وسط الأجواء التراثية السعودية.

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ويشارك عدد من المثقفين السعوديين ذوي التجارب الثقافية التي لها أثرها في سياق المشهد الثقافي السعودي سواء على مستوى التأليف والإبداع والدراسات البحثية والنقدية أو على مستوى تحقيق المسؤولية الثقافية الاجتماعية خلال مشاركتهم في مختلف الأنشطة الثقافية والفكرية والمهرجانات واللقاءات التي تقام داخل المملكة أو خارجها.

وتتضمن الفعاليات كلمة المكتبة في حفل الافتتاح التي يلقيها نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبد العزيز العامة الدكتور عبد الكريم الزيد يتناول فيها الدور الثقافي الذي تقوم به المكتبة من خلال تطوير مختلف برامجها وأنشطتها عبر تقديم برامج ثقافية ومعرفية نوعية تتوافق ورؤية المملكة 2030.

وتقام ندوة بعنوان: "صناعة الثقافة في المملكة وفق رؤية 2030" تتضمن جلستين ثقافيتين الأولى بعنوان: "صناعة الثقافة السعودية وفق رؤية 2030" يشارك فيها كل من: الدكتور سعد البازعي، والدكتور إبراهيم التركي، والدكتورة زينب الخضيري، وسلطان البازعي الذي يلقي كلمة وزارة الثقافة، ويدير الجلسة الأولى رئيس النادي الأدبي بالرياض الدكتور صالح المحمود.

أما الجلسة الثانية والتي تأتي خلال افتتاح "قيصرية الكتاب" فتحمل عنوان: "دور مؤسسات المجتمع في صناعة الثقافة والإنتاج المعرفي" ويشارك فيها كل من عبد الوهاب الفايز، وأميمة الخميس، ومحمد رضا نصر الله، وحسين بافقيه. ويديرها الدكتور فهد العليان.