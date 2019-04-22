دبي - بواسطة محمد فارس © Okaz قدمت بواسطة مطار الملك فهد «عكاظ» (جدة) أطلق مطار الملك فهد الدولي في الدمام، تنبيها للمسافرين، اليوم (الاثنين)، داعيا إياهم إلى توخي الحيطة والحذر. أطلق مطار الملك فهد الدولي في الدمام، تنبيها للمسافرين، اليوم (الاثنين)، داعيا إياهم إلى توخي الحيطة والحذر. وقال المطار عبر حسابه في «تويتر»: «مسافرينا الأعزاء. .نظراً لعدم ملائمة الأجواء، نأمل من مرتادي ⁧مطار الملك فهد الدولي⁩ توخي الحذر والحيطة أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع». الرحلة الأولى لأصغر طائرة خاصة في العالم إعادة تشغيل الفيديو التالي 22 أبريل.. أكثر المواضيع تفاعلا على موقعنا بعيدا عن السياسة والاقتصاد والرياضة، تأخذكم فقرة أونلاين في جولة على المواضيع المنوعة الأكثر قراءة على موقع سكاي نيوز عربية. سكاي نيوز عربية

سريلانكا.. ارتفاع جديد بعدد ضحايا التفجيرات أعلنت السلطات في سيرلانكا ارتفاع حصيلة قتلى سلسلة تفجيرات العاصمة إلى 290، ونحو 500 جريح. وأفاد مراسلنا باعتقال 24 شخصاً للاشتباه في صلتهم بالتفجيرات. سكاي نيوز عربية

السودان.. تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري Advertisements أعلن تجمع المهنيين السودانيين، تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، وتصعيد حراكه الثوري. يأتي هذا القرار رغم تعهد رئيس المجلس العسكري، بالالتزام بتسليم السلطة للشعب. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطار الملك فهد الدولي يحذر المسافرين.. لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.