سفارة المملكة في إندونيسيا تنصح المواطنين بعدم الاقتراب من «جبل أجونج»

ناشدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية إندونسيا مواطنيها المتواجدين هناك بعدم الاقتراب من جبل أجونج في جزيرة بالي، وقد جاء هذا التحذير بعد أن ثار، أمس الأحد، عند الساعة 18:56 وارتفاع عمود الرماد الملحوظ.

حيث طالبت السفارة، عبر بيان لها على حسابها الرسمي، مواطنيها بعدم التحرك في دائرة نصف قطرها 4 كم من فوهة قمة جبل أجونج، مشددة على ضرورة التواصل معها عبر الأرقام التالية 00622128094000، 00628553003000 في حالة حدوث أي طوارئ لا قدر الله.

تجدر الإشارة أن ناشدت سفارة المملكة العربية السعودية في سريلانكا، أمس الأحد، مواطنيها المتواجدين هناك بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام التام بالتعليمات التي تصدرها السلطات المحلية، وذلك عقب التفجيرات التي شهدتها عدد من الفنادق وأسفرت عن وفاة المئات.