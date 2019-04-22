، "موبايلي" تستمر في تحقيق صافي أرباح للربع الثاني على التوالي ،

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استمرت موبايلي في تحقيق صافي ربح للربع الثاني على التوالي، حيث سجلت في الربع الأول من العام 2019 صافي ربح قدره 67 مليون ريال سعودي مقارنة مع صافي خسارة قدرها (93.4) مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، وبانخفاض طفيف عن صافي ربح الربع الرابع من العام 2018م.
كما واصلت الشركة نمو إيراداتها حيث نجحت في رفع إيراداتها للربع السادس على التوالي لتصل إلى 3,2 مليار ريال سعودي بارتفاع قدره 13% عن الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة وتحسن نوعية قاعدة العملاء، ونمو مبيعات البيانات، إضافة إلى نمو قاعدة الألياف الضوئية ونمو مبيعات قطاع الأعمال وقطاع الجملة.
وتجاوزت الشركة توقعات المحللين بتحقيق زيادة في الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) ليصل إلى 1,273 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي بارتفاع قدره 23% مقارنة في الربع المماثل من العام السابق، ويعود هذا التحسن إلى تحسن إيرادات الشركة وتحسن الأداء التشغيلي.
كما بلغت النفقات الرأسمالية للربع الأول من العام 2019م لتصل إلى 782 مليون ريال سعودي، مما يعكس التزام الشركة بالاستثمار في البنية التحتية بهدف رفع مستوى تجربة العملاء.
ونجحت الشركة في رفع التدفقات النقدية التشغيلية (الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة -النفقات الرأسمالية) على أساس سنوي بنسبة 120%، لتصل إلى 491 مليون ريال سعودي، مما يمكن الشركة من الاستمرار في تخفيض مستوى مديونيتها والوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها ومورديها.
وتسعى الشركة بشكل دائم لنيل رضا عملائها وتحقيق أهداف مساهميها.
"موبايلي" تستمر في تحقيق صافي أرباح للربع الثاني على التواليصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-22
استمرت موبايلي في تحقيق صافي ربح للربع الثاني على التوالي، حيث سجلت في الربع الأول من العام 2019 صافي ربح قدره 67 مليون ريال سعودي مقارنة مع صافي خسارة قدرها (93.4) مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، وبانخفاض طفيف عن صافي ربح الربع الرابع من العام 2018م.
كما واصلت الشركة نمو إيراداتها حيث نجحت في رفع إيراداتها للربع السادس على التوالي لتصل إلى 3,2 مليار ريال سعودي بارتفاع قدره 13% عن الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة وتحسن نوعية قاعدة العملاء، ونمو مبيعات البيانات، إضافة إلى نمو قاعدة الألياف الضوئية ونمو مبيعات قطاع الأعمال وقطاع الجملة.
وتجاوزت الشركة توقعات المحللين بتحقيق زيادة في الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) ليصل إلى 1,273 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي بارتفاع قدره 23% مقارنة في الربع المماثل من العام السابق، ويعود هذا التحسن إلى تحسن إيرادات الشركة وتحسن الأداء التشغيلي.
كما بلغت النفقات الرأسمالية للربع الأول من العام 2019م لتصل إلى 782 مليون ريال سعودي، مما يعكس التزام الشركة بالاستثمار في البنية التحتية بهدف رفع مستوى تجربة العملاء.
ونجحت الشركة في رفع التدفقات النقدية التشغيلية (الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة -النفقات الرأسمالية) على أساس سنوي بنسبة 120%، لتصل إلى 491 مليون ريال سعودي، مما يمكن الشركة من الاستمرار في تخفيض مستوى مديونيتها والوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها ومورديها.
وتسعى الشركة بشكل دائم لنيل رضا عملائها وتحقيق أهداف مساهميها.
22 إبريل 2019 - 17 شعبان 1440
02:34 PM
واصلت رفع إيراداتها للربع السادس على التوالي ..3.2 مليار ريال
استمرت موبايلي في تحقيق صافي ربح للربع الثاني على التوالي، حيث سجلت في الربع الأول من العام 2019 صافي ربح قدره 67 مليون ريال سعودي مقارنة مع صافي خسارة قدرها (93.4) مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، وبانخفاض طفيف عن صافي ربح الربع الرابع من العام 2018م.
كما واصلت الشركة نمو إيراداتها حيث نجحت في رفع إيراداتها للربع السادس على التوالي لتصل إلى 3,2 مليار ريال سعودي بارتفاع قدره 13% عن الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة وتحسن نوعية قاعدة العملاء، ونمو مبيعات البيانات، إضافة إلى نمو قاعدة الألياف الضوئية ونمو مبيعات قطاع الأعمال وقطاع الجملة.
وتجاوزت الشركة توقعات المحللين بتحقيق زيادة في الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) ليصل إلى 1,273 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي بارتفاع قدره 23% مقارنة في الربع المماثل من العام السابق، ويعود هذا التحسن إلى تحسن إيرادات الشركة وتحسن الأداء التشغيلي.
كما بلغت النفقات الرأسمالية للربع الأول من العام 2019م لتصل إلى 782 مليون ريال سعودي، مما يعكس التزام الشركة بالاستثمار في البنية التحتية بهدف رفع مستوى تجربة العملاء.
ونجحت الشركة في رفع التدفقات النقدية التشغيلية (الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة -النفقات الرأسمالية) على أساس سنوي بنسبة 120%، لتصل إلى 491 مليون ريال سعودي، مما يمكن الشركة من الاستمرار في تخفيض مستوى مديونيتها والوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها ومورديها.
وتسعى الشركة بشكل دائم لنيل رضا عملائها وتحقيق أهداف مساهميها.
، "موبايلي" تستمر في تحقيق صافي أرباح للربع الثاني على التوالي ،
المصدر : الخليج 365
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