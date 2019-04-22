، "الفيصل" يفتتح ‏الأسبوع الثقافي لـ"كيف نكون قدوة؟" ويطلق جائزة "كاوست" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بقيمة مليون ريال.. وكرّم الفائزين بجوائز مبادرة الريادة والابتكار

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ‏الأمير خالد الفيصل اليوم عن إطلاق جائزة "كاوست" للابتكار في تقنيات الحج والعمرة"، والتي تقدمها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بقيمة مليون ريال.

جاء ذلك لدى افتتاح الفيصل فعاليات ‏الأسبوع الثقافي، لملتقى مكة الثقافي، "كيف نكون قدوة؟" ويحمل موضوع "كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة".

وشهد الحفل تكريم الفائزين بجوائز مبادرة الريادة والابتكار، وهم: أحمد العمودي عن مشروعه "رحلة الحج"، وعبدالكافي النواب عن مشروعه "مُيسّرة"، وقاد ابتكار محمد الخليفة "تكنولوجيا مبتكرة لتبريد خيم الحجيج بطاقة أقل وكفاءة أعلى" ليكون ضمن الفائزين والمكرمين.

وحملت قائمة الفائزين أيضًا العنصر النسائي ممثلاً بأنهار المطيري التي فاز ابتكارها "تركيب الحروف الأبجدية العربية لتعليم أطفال عسر القراءة"، ومن ضمن الفائزين عبدالله الحيفي عن مشروعه "نظام الإدارة والتحكم في طاقة المباني"، بجانب خالد الغانمي الذي فاز ابتكاره "الثلاجة الشخصية المتنقلة للحجاج والمعتمرين".

وبدأت أولى فعاليات الأسبوع الثقافي في يومها الأول، بزيارة ‏أمير منطقة المكرمة، للمعرض المصاحب لمبادرات العام الجاري، وتجول على معرض الحج بين الماضي والحاضر والذي عكس تطور خدمات الحج على مدى السنوات الماضية.

كما زار أمير منطقة مكة المكرمة ورشة عمل "ريادة الأعمال والابتكار في الحج والعمرة"، ‏المقدمة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ممثلة في برنامج (بادر) لحاضنات التقنية.

وفي أول جلسة تفاعلية حملت عنوان "تجربة وأثر" تم استعراض التجارب الإيجابية في مجال الحج والعمرة .

وزار الأمير خالد الفيصل جناح جامعة الملك عبدالعزيز واطلع على معرض الجهات المشاركة في فعاليات الأسبوع الثقافي لملتقى مكة الثقافي في دورته الثالثة، تحت شعار "تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة"، الذي يستمر لمدة يومين، حيث شاركت الجامعة في ملتقى مكة الثقافي في نسخته الثالثة بمبادرتين لخدمة ضيوف الرحمن، وهي الدبلوم المهني لإدارة خدمات الحج والعمرة، ومركز الريادة في التميز المؤسسي وهو مركز قياس الأثر ورضا الحجاج والمعتمرين على الخدمات المقدمة لهم.

يشار إلى أن الملتقى الممتد ليومين يشمل جلسات حوارية إثرائية وورش عمل تخصصية حول موضوع الملتقى "كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة"؛ لتسليط الضوء على التجارب والخبرات في إدارة خدمات الحج والعمرة.