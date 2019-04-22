محمد بن مسعود - الدمام - توزيع أكياس على المتنزهين عليها بعض العبارات التوعوية واصلت بلدية محافظة أملج تنفيذ حملتها "حافظوا على نظافة مدينتكم" تحت شعار "وضع النفايات في أماكنها المخصصة سلوك حضاري"، بحضور مدير إدارة الخدمات بالبلدية الدكتور لؤي محمد المطوع وبمتابعة رئيس بلدية المحافظة المهندس ناجي رمضان غبان. وقال المتحدث الإعلامي باسم البلدية نايف جابر البرقاني: الحملة تهدف لرفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على نظافة الأماكن العامة, خاصة الشواطئ وأماكن التنزه التي يقصدها الأهالي والسياح. وأضاف: تم توزيع أكياس على المتنزهين لوضع النفايات بها ووضعها في الأماكن المخصصة لها, كتبت عليها بعض العبارات التوعوية. "بلدية أملج" تواصل حملة "حافظوا على نظافة مدينتكم" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-22 واصلت بلدية محافظة أملج تنفيذ حملتها "حافظوا على نظافة مدينتكم" تحت شعار "وضع النفايات في أماكنها المخصصة سلوك حضاري"، بحضور مدير إدارة الخدمات بالبلدية الدكتور لؤي محمد المطوع وبمتابعة رئيس بلدية المحافظة المهندس ناجي رمضان غبان. وقال المتحدث الإعلامي باسم البلدية نايف جابر البرقاني: الحملة تهدف لرفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على نظافة الأماكن العامة, خاصة الشواطئ وأماكن التنزه التي يقصدها الأهالي والسياح. Advertisements وأضاف: تم توزيع أكياس على المتنزهين لوضع النفايات بها ووضعها في الأماكن المخصصة لها, كتبت عليها بعض العبارات التوعوية. 22 إبريل 2019 - 17 شعبان 1440 02:15 PM توزيع أكياس على المتنزهين عليها بعض العبارات التوعوية توزيع أكياس على المتنزهين عليها بعض العبارات التوعوية واصلت بلدية محافظة أملج تنفيذ حملتها "حافظوا على نظافة مدينتكم" تحت شعار "وضع النفايات في أماكنها المخصصة سلوك حضاري"، بحضور مدير إدارة الخدمات بالبلدية الدكتور لؤي محمد المطوع وبمتابعة رئيس بلدية المحافظة المهندس ناجي رمضان غبان. وقال المتحدث الإعلامي باسم البلدية نايف جابر البرقاني: الحملة تهدف لرفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على نظافة الأماكن العامة, خاصة الشواطئ وأماكن التنزه التي يقصدها الأهالي والسياح. وأضاف: تم توزيع أكياس على المتنزهين لوضع النفايات بها ووضعها في الأماكن المخصصة لها, كتبت عليها بعض العبارات التوعوية. ، "بلدية أملج" تواصل حملة "حافظوا على نظافة مدينتكم" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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