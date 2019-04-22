، أثناء محاولة إبطال مفعول عبوة.. انفجار جديد قرب كنيسة في كولومبو ،

محمد بن مسعود - الدمام - السلطات السريلانكية قامت بإغلاق المكان وفرض طوق أمني بالمنطقة

ذكرت مصادر إعلامية عن دوي انفجار جديد، اليوم الاثنين، قرب كنيسة في سريلانكا استهدفتها تفجيرات أمس الأحد، وذلك أثناء محاولة خبراء إبطال مفعول العبوة الناسفة التي كانت موجودة في السيارة.

وأفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن شهود عيان في المنطقة، بأن سيارة انفجرت في مكان قريب من كنيسة تعرضت لعمل إرهابي يوم أمس الأحد.

وقال الشهود: انفجرت العبوة داخل سيارة بعد أن قامت السلطات بإغلاق المكان وفرض طوق أمني في المنطقة، حيث حاول خبراء المتفجرات بتفكيك العبوة لكن عمليتهم باءت بالفشل.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن قنبلة انفجرت في كوتاهينا أثناء قيام الشرطة بتفكيكها. تم العثور على القنبلة داخل سيارة مشبوهة، بالقرب من كنيسة القديس أنتوني.

وأضافت: تم العثور على طرد مشبوه في منطقة فورت بالعاصمة السريلانكية كولومبو، وقامت قوات الشرطة بإخلاء المنطقة وبدء التحقيقات.