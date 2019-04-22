، إباحة فعاليات المثليين في أنقرة برعاية وتوقيع القضاء التركي! ،

محمد بن مسعود - الدمام - المحكمة: "بدلًا من فرض حظر عليها يجب تأمين تلك الفعاليات"

أصدرت المحكمة الإدارية في أنقرة، قرارًا برفع الحظر عن فعاليات المثليين في العاصمة، والذي أعلنته ولاية المدينة في نوفمبر من عام 2017، دون تحديد مدة له استنادًا إلى قانون حالة الطوارئ.

ووفق ما نقلته صحيفة زمان التركية، اليوم، قالت المحكمة الإدارية في حيثيات قرارها: "بدلًا من فرض حظر غير محدد المدة، وفرض قيود، يجب تأمين تلك الفعاليات".

وأضافت المحكمة، أن قرار الحظر صدر استنادًا على قانون الطوارئ دون تحديد مدته، ولكن لا يوجد تقييد أو تحديد خاص بماهية الأنشطة المحظورة.

وأكد قرار المحكمة على ضرورة اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة في حالة وجود أي تهديدات لتلك الفعاليات، مشيرة إلى أن قرار الحظر لا يتوافق مع القانون.