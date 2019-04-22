السعودية والامارات تدعمان السودان بالمليارات

كشفت مصادر إعلامية سعودية واماراتية نية المملكة والامارات دعم المجلس العسكري الانتقالي السوداني بمعونات تبلغ قيمتها 3 مليارات في ظل أزمة اقتصادية يعيشها السودان بسبب نقص السيولة والمشتقات النفطية.

ومن المقرر 500 مليون دولار إلى البنك المركزي السوداني قبل ان ترسل معونات غذائية، وطبية، ومنتجات نفطية بقيمة مليارين ونصف المليار دولار حسبما قالت وكالتا الأنباء السعودية والإماراتية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المعونات تهدف إلى "دعم موقف السودان المالي وتخفيف الضغوط على العملة المحلية، وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف".

ويعتبر الخبراء سوء الإدارة الاقتصادية والفساد وتأثير العقوبات الأمريكية على البلاد من بين أسباب الأزمة حيث رفعت الولايات المتحدة بعض العقوبات التجارية والاقتصادية عن السودان مع بقائها في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، زادت الحكومة السودانية التي تمر بضائقة مالية من طباعة النقد المحلي لتغطية الكلفة الباهظة لدعم الوقود والقمح والأدوية، ما رفع التضخم السنوي إلى 73% وهوى بقيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

ويستمر الاعتصام الجمهوري أمام مقر القوات المسلحة الرئيس في العاصمة الخرطوم في حين أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان وقف التفاوض مع المجلس العسكري والتعامل معه كامتداد للنظام السابق.

وقالت إن المجلس العسكري يماطل في تسليم السلطة للمدنيين، وأكدت أن الثورة مستمرة وستنتصر لا محالة بإرادة الشعب، بحسب " BBC العربية".