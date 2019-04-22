السفير الحارثي: فقدان «ملاح سعودي» في تفجيرات سريلانكا

أوضح السفير السعودي في سريلانكا، عبد الناصر الحارثي، اليوم الاثنين، حالة السعوديين العاملين في الخطوط الجوية السعودية عقب التفجيرات الإرهابية التي طالت عدة أماكن، مشيرًا إلى فقدان موظف يعمل «ملاحًا»، وأنه جار البحث عنه.

وأكد السفير السعودي، نجاة مجموعة من السعوديين الذين يعملون في الخطوط الجوية السعودية، والذين كانوا يقيمون في أحد الفنادق التي تعرضت للتفجير الإرهابي، أمس الأحد، موضحًا أن هناك إصابتين طفيفتين لموظف وموظفة يتبعان للخطوط السعودية، وهما بصحة جيدة الآن، بينما فُقد موظف آخر يعمل «ملاحًا»، ويجري البحث عنه حاليًّا، وفقًا لـ«العربية».

وأشار الحارثي إلى أن السفارة السعودية في كولومبو، كونت «خلية أزمة» للبحث عن السعوديين بالفنادق، وكذلك المرور على المستشفيات للتأكد من وجودهم فيها من عدمه.

وكان المتحدث الرسمي للخطوط الجوية السعودية فهد بن عبدالله باهديلة، أكد أمس الأحد، سلامة جميع ملاحي الخطوط الجوية السعودية من الطيارين والمضيفين، باستثناء ملاحين اثنين تعذر الاتصال بهما، مضيفًا أن الشركة تواصل محاولات الاطمئنان عليهما.

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وقال باهديلة، في بيان نشره الحساب الرسمي للخطوط الجوية العربية السعودية على موقع التواصل «تويتر»، إنه إثر التفجيرات المؤسفة التي شهدتها العاصمة السريلانكية كولمبو، تم تفعيل مركز الطوارئ؛ لمتابعة الوضع عن كثب مع سفارة المملكة في كولمبو ومن خلال مكتب «السعودية» في سريلانكا والمالديف، بهدف الاطمئنان على سلامة ملاحيها، وهو ما تضعه المؤسسة على رأس أولوياتها.

وأكد المتحدث الرسمي للخطوط الجوية السعودية، أنه «تم التأكد من تعرض إحدى المضيفات لإصابات طفيفة وهي تتلقى العلاج حاليًا في أحد مستشفيات كولمبو وحالتها مُطمئنة».

من جهة أخرى، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، من وقوع هجمات إرهابية جديدة بسريلانكا، موضحة أن جماعات إرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة وأن «إرهابيين قد يشنون هجمات دون سابق إنذار يذكر أو دون إنذار على الإطلاق».

وتابعت الخارجية الأمريكية قائلة «إن من بين الأهداف المحتملة أماكن سياحية ومحطات وسائل النقل ومراكز تجارية وفنادق وأماكن عبادة ومطارات ومناطق عامة أخرى».

يذكر أن أكثر من 8 انفجارات ضخمة هزت العاصمة كولمبو، أمس الأحد، واستهدفت كنائس وفنادق، وأسفرت وفقًا لآخر إحصائية أعلنتها الشرطة عن سقوط 290 قتيلًا و500 مصاب.