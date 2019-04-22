الداخلية تنفذ القتل تعزيرًا في مهرِّب الهيروين «صدام حسين» بجدة

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، حُكم القتل تعزيرًا في مهرِّب كمية من الهيروين المخدّر في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أنَّه تم القبض على المدعو «صدام حسين محمد أنار» باكستاني الجنسية، عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسِب له.

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وأضاف البيان أنه بإحالة الجاني إلى المحكمة، صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسِب إليه شرعًا، والحُكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرَّر شرعًا وأيد من مرجعه.

وأشار بيان الداخلية، إلى أنه تم تنفيذ حُكم القتل في الجاني «صدام حسين محمد أنار» اليوم الاثنين، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأكّدت وزارة الداخلية، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم وتحذّر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأنَّ العقاب الشرعي سيكون مصيره.