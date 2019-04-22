مصادر لـ«عاجل»: تعميم جديد من التعليم لشاغلي الوظائف التعليمية

فتح باب الترشح لبرامج المرحلة السابعة بمعهد الإدارة..
أكدت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الاثنين، أنّ وزارة التعليم شرعت في فتح باب الترشح للمرحلة السابعة من برامج معهد الإدارة لشاغلي الوظائف التعليمية (بنين) لعام 40/1441، وذلك بحسب التعميم الصادر لجميع الإدارات والأقسام والمكاتب.
وأكّدت الوزارة خلاله أنه بالإشارة إلى التعميم الوزاري رقم ٦٢/٨٤ بشأن ترشح منسوبي إدارات التعليم من شاغلي الوظائف التعليمية للبرامج التدريبية المقامة بمعهد الإدارة العامة، ومن ثمَّ فإنَّ إدارة التدريب والابتعاث (بنين) تعتزم البدء في فتح باب الترشح للمرحلة السابعة.
وتستهدف هذه المرحلة مديري الإدارات والمشرفين التربويين وقادة ووكلاء المدارس والمرشدين الطلابيين وذلك، وفق الخطة المرحلية للترشح، في موعد أقصاه ٢٧/٨/١٤٤٠.
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