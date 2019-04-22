«عاجل» تنشر «التعميم الإلحاقي» حول مواعيد العودة للمدارس

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الاثنين، تعميمًا إلحاقيًّا يتعلق بتعديلات خاصة بالتقويم الدراسي، موضحًا أنه جاء بناء على ما تقتضيه المصلحة التعليمية.

ونص التعميم الوزاري على اعتماد التعديلات الآتية:

أولًا: التقويم الدراسي التفصيلي المدرسي لعام الدراسي 1439/1440هـ.

1 ـ تعديل الفقرة رقم 13 بحيث تكون عودة جميع منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز، في جميع مراحل التعليم العام (رياض الأطفال – ابتدائي – متوسط – ثانوي) يوم الأحد الموافق 17/12/1440 هـ (18 أغسطس 2019م)، مع مراعاة أن يكون لكل مدرسة ضابط اتصال يتم التواصل معه عن الحاجة، وتزويد الجهة المعنية في إدارة التعليم بأسماء وأرقام هواتفهم وبريدهم الإلكتروني.

2 ـ تعديل الفقرة رقم 15 بحيث تكون عودة المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية للعام الدراسي 1441/1442هـ، يوم الأحد الموافق 24/12/1440 هـ (25 أغسطس 2019م).

3 ـ تعديل الفقرة رقم 16 بحيث تكون عودة جميع المعلمين المبادرين بتنفيذ الندب لسد العجز يوم الأحد الموافق 2/1/1441 هـ (1 سبتمبر 2019م).

ثانيًا: إجازة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية غير المدرسية:

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تعدل الإجازة السنوية للفئتين الثالثة والرابعة لتصبح ابتداء من نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 8/9/1440هـ، وعودتهم يوم الأحد الموافق 17/12/1440 هـ (18 أغسطس 2019م).

ثالثًا: عدا ما ورد في أولًا وثانيًا، في هذ التعميم، يستمر العمل بما ورد تعميم التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي 1439/1440 هـ، رقم 143658 تاريخ 27/10/1439هـ.

وكان وزير التعليم، وجه في 19 أبريل الجاري، بأن تكون عودة المعلمين والمعلمات إلى مدارسهم مرتبطةً بعودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية مع بداية العام الدراسي القادم، وبتعديل قرار عودتهم السابق ليصبح بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

ونص التعميم الذي نشرته وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني- إنه في إطار إنفاذ توجيه وزير التعليم، فقد صدر تعميم بأن تعدل الفقرة رقم (13) من التقويم الدراسي بحيث تكون عودة منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مراحل التعليم العام، عدا المعلمين الممارسين للتدريس، في 17/12/1440هـ الموافق 18/8/2019م مع مراعاة أن يكون لكل مدرسة ضابط اتصال يتم التواصل معه عند الحاجة، وتزود الجهات المعنية في إدارات التعليم بأسمائهم وأرقام هواتفهم وبريدهم الإلكتروني.

وتعدل الفقرة رقم (15) بحيث تكون عودة المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية للعام الدراسي 1441/1442هـ يوم الأحد 24/12/1440هـ الموافق 25/8/2019م.

كما تعدل الفقرة (16) بحيث تكون عودة المعلمين والمعلمات المبادرين بتنفيذ الندب لسد العجز يوم الأحد 2/1/1441هـ الموافق 1/9/2019م.

كما نص تعميم وزير التعليم على تعديل إجازة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية غير المدرسية لتكون الإجازة السنوية للفئتين الثالثة والرابعة ابتداءً من نهاية دوام يوم الاثنين 8/9/1440هـ الموافق 13/5/2019م وتكون عودتهم يوم الأحد 17/12/1440هـ الموافق 18/8/2019م.

وأكد التعميم أنه عدا ما ورد من تعديل، يستمر العمل بما ورد في تعميم التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي 1439/1440هـ رقم 142658 الصادر في 27/10/1439هـ.