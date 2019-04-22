الخبير الحصيني يحدد موعد وصول الموجة الغبارية للرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، اليوم الاثنين، تقدم الموجة الغبارية نحو منطقة الرياض وباقي مناطق المملكة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

وقال الحصيني –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن الرياح التي أصلها قطبي تباشر مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل، وتكسر الحرارة فيها العشر درجات صباح اليوم الاثنين، مضيفًا أن طريف تكسر الخمس درجات مئوية في حادث نادر الحدوث في هذا الوقت من السنة، متوقعًا زحف الموجة الباردة نواحي باقي مناطق المملكة

وأضاف الباحث في الطقس، أن الغبار شمل فجر اليوم، أجزاء من القصيم ووصل إلى مشارف سدير والوشم، وهو من خفيف الى متوسط، متوقعًا أن يتابع مساره نواحي المحمل ثم حريملاء، وقد يصل الرياض العاصمة بين الساعة التاسعة والحادية عشرة صباح اليوم، ثم الشرقية فجنوب الرياض، ثم نجران مع انخفاض في الحرارة.

وكان خبير الأرصاد حسن كراني، توقع -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- أمس الأحد، ازدياد تعمق الهواء البارد نهار الاثنين، على الشمال، ويمتد محور تماسه حتى الوسط، بصحبة نشاط للرياح.

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وأضاف كراني أن التغيرات التي نعيشها ويعيشها العالم بأكمله عبارة عن نِتاج طبيعي جدًّا للتغير المناخي، محذرًا من التعرض للتيار البارد.

وتابع كراني، أن درجات الحرارة ستوالي انخفاضها على الشمال ويبدأ تعمق الكتلة الباردة فجر الاثنين، ويصل مداها للقصيم وتدفع الهواء الدافئ جنوبًا، ومع منتصف يوم الثلاثاء، يبدأ التأقلم الذي يصل مداه حتى يوم الجمعة المقبل، مضيفًا أن السماء ستكون غائمة على المصايف وجنوبًا وأجزاء من الوسط والشرق مع خلايا ممطرة خاصة على المصايف وجنوب غرب.

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس اليوم الاثنين، أن يكون هناك نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الشرقية، الرياض» وقد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، ويمتد تأثيرها على منطقة نجران مساءً.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الفرصة ستكون مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة» وتمتد شرقًا إلى نجران وشرورة والأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية.