السعودية اليوم / أمير منطقة الباحة يطلق منصة "بياناتي الوظيفية"



‏‫ الباحة 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، حملة منصة "بياناتي الوظيفية" في المنطقة، التي تعد إحدى خدمات وزارة الخدمة المدنية الرقمية التي تقدم لجميع الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة فهد بن رشيد بن رقوش.

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير المنطقة بابن رقوش، متمنياً لهم التوفيق في خدمة المنطقة وأهلها.

واستمع سموّه إلى شرح مفصل عن منصة "بياناتي الوظيفية" التي تُقدّم خدمات إلكترونية تكاملية، وتفاعلية، تخدم مجالات الخدمة المدنية، وتستهدف فتح قناة جديدة للبيانات لتمكين الموظفين من الاطلاع على بياناتهم الحالية، وطلب التحديث عليها في قاعدة البيانات المركزية للوظيفة العامة لدى وزارة الخدمة المدنية، إضافةً إلى تسهيل وتيسير تواصلهم مع الوزارة.

وحث سموه جميع الموظفين في جميع الإدارات الحكومية، بمحافظات المنطقة على التفاعل الإيجابي مع المنصة والتسجيل فيها تحقيقاً لأهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030.

من جهته أعرب مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة باسمه ونيابة عن منسوبي الفرع عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة، على دعمه ومتابعته المستمرة لأعمال الفرع في ظل ما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - من دعم كل ما من شأنه راحة المواطنين.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.

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13:54ت م

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