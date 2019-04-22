السعودية اليوم / الأمير مشعل بن ماجد يستقبل مدير سجون منطقة مكة المكرمة



جدة 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه اليوم, مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد الدويش.

وأشاد سموه بالدور الذي تقوم به المديرية العامة للسجون من دورات تدريبية وتأهيل ورعاية وإصلاح للسجناء ومساعدتهم على تخطي العقبات بعد خروجهم.

واطلع سمو محافظ جدة على تقريرٍ موجزٍ يتضمن البرامج الإصلاحية المنفذة وانجازات إدارة التأهيل والإصلاح, والعديد من الشراكات المجتمعية المبرمة التي من شأنها الاسهام في دعم النزلاء، إضافة إلى الدورات الحتمية والتنشيطية.

كما اطّلع الأمير مشعل بن ماجد على مستجدات حملة "تفريج كربة" بجدة, إضافة إلى ما يقدمه مركز الأعمال داخل إصلاحية جدة بما يساعد النزلاء في إنهاء أعمالهم خارج السجن والتواصل مع المجتمع لإنهاء قضاياهم، مطلعاً كذلك على البرامج المزمع إقامتها خلال شهر رمضان وعيد الفطر للسجناء.

من جهته, عبر اللواء الدويش عن شكره وتقديره لسمو محافظ جدة على دعمه ومتابعته لإصلاحية جدة.

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13:49ت م

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