السعودية اليوم / زراعة أول قوقعة إلكترونية في مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل



الجبيل 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

حقق الفريق الطبي ببرنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل نجاحًا بزراعة أول قوقعة إلكترونية على مستوى محافظة الجبيل وما جاورها، وذلك بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل.

وأوضح قائد الفريق الطبي استشاري زراعة القوقعة والسماعات العظمية وجراحات الأذن الدقيقة وأعصابها الدكتور محمد الشيخ، أن العملية كانت لطفل يبلغ من العمر سنة وثلاثة أشهر، كان يعاني من فقدان كامل للسمع، وقد تبين ذلك من خلال فحص السمع عن طريق جذع الدماغ بما يسمى ABR TEST نتيجة لملاحظة الأهل عدم استجابة طفلهم للأصوات وتأخره في النطق وعدم استجابته حتى بعد لبس السماعات التقليدية.

وأشار قائد الفريق إلى أن برنامج زراعة القوقعة والسماعات العظمية ووحدة للسمعيات، شمل وحدة للتخاطب، ووحدة للبرمجة، وكذلك برنامج للفحص السمعي المبكر للمواليد بعد الولادة كي يتم اكتشاف حالات الإعاقة السمعية بجميع أنواعها والبدء في معالجتها مبكرًا.

من جانبه أشاد مدير برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور محمد المقبل، بالجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور محمد الشيخ وفريق عمله في قسم الأنف والأذن والحنجرة، التي ساهمت في رفع مستوى الخدمات المقدمة لمحتاجي الرعاية الصحية في هذه التخصصات الطبية الهامة.

يذكر أن برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل يحظى بدعم كبير من قيادات الهيئة الملكية مما أدى إلى تطور الخدمات في البرنامج، مما أسهم في وجود كادر طبي مدرب ومؤهل للتعامل مع مختلف الحالات الطبية، إضافةً إلى ما تم إنجازه ضمن الخطة التطويرية للمستشفى في تأمين عدد من الأجهزة الحديثة لخدمة مرضى مدينة الجبيل الصناعية، لتواكب حجم النقلة التطويرية التي تشهدها الهيئة الملكية.

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13:34ت م

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