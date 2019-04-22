

بريدة 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، في مكتبه بمدينة بريدة اليوم، رئيس مجلس إدارة جامعة المستقبل الأهلية ببريدة رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله المشيقح، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من منسوبي الجامعة من عمداء وموظفين ومدير الجامعة الدكتور علي السيف، الذين قدموا للسلام على سموه، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تحويل كليات القصيم الأهلية إلى جامعة المستقبل.

ورحب سموه بالجميع، واطلع على أبرز خطط الجامعة الحالية والمستقبلية والأقسام الدراسية والبرامج التعليمية المواكبة لرؤية ٢٠٣٠، مؤكداً على بذل المزيد من الجهود في مجال الأبحاث العلمية وخدمة المجتمع والابتكارات التي تلبي حاجاته، واستثمار طاقات الطلبة والطالبات بما يعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع والفائدة.

من جانبه قدم الدكتور المشيقح الشكر لسمو نائب أمير منطقة القصيم على حفاوة الاستقبال لهم وتوجيهاته السديدة، داعياً الله العلي العظيم أن يحفظ لهذه البلاد حكومتها وشعبها وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، سائلاً الله أن تكون جامعة المستقبل رافداً من روافد العلم والمعرفة في مملكتنا الغالية، وأن يكونوا عند حسن ظن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

// انتهى //

13:32ت م

0069





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس جامعة المستقبل الأهلية ببريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.