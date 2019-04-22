السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل سفير فيتنام لدى المملكة



الرياض 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة فو فيت زونغ، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى المملكة.

وهنأ الأمين العام السفير فو فيت زونغ بمناسبة توليه منصب سفير فيتنام لدى المملكة، متمنياً له التوفيق والسداد في مهمته الدبلوماسية.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وسبل تطويرها بما يعزز المصالح المشتركة، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء المساعد العام للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين.

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13:31ت م

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