السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب وسط الفلبين



مانيلا 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر ، اليوم وسط الفلبين .

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مبان إدارية كانت تهتز في حي المال بالعاصمة مانيلا بسب قوة الزلزال.

ووقع الزلزال على بعد 60 كيلومترا شمال غربي مانيلا وعلى عمق 40 كيلومترا.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى وجرحى أو أضرار.

// انتهى //

13:16ت م

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