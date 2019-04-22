السعودية اليوم / أمير منطقة تبوك يرأس مجلس المنطقة غداً



تبوك 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة، غداً، الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لمجلس المنطقة للعام المالي 1441/1440هـ .

وستناقش الجلسة المشروعات المعتمدة الجديدة في ميزانية العام المالي الحالي, والمشروعات تحت التنفيذ, وكذلك الاطلاع على تقرير موجز لأعمال مجلس المنطقة للعام المالي 1440/1439هـ , إضافة إلى

مناقشة محاضر لجان المجلس التي أعدتها أمانة المجلس، والاطلاع على ما تم رفعة من محاضر المجالس المحلية بالمحافظات والمراكز.

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13:07ت م

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