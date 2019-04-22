السعودية اليوم / الصحة العالمية تعلن ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات العاصمة الليبية طرابلس



طرابلس 17 شعبان 1440 هـ الموافق 21 ابريل 2019 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم ، ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات العاصمة طرابلس إلى 254 قتيلًا و1228 جريحا بالإضافة إلى نزوح 30.000 شخص.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في بيان لها ، أنها تعمل مع شركائها للتأكد من أن الأشخاص الذين فروا من منازلهم يمكنهم الحصول على الرعاية الطبية، مشيرة إلى أن أحد موظفي منظمة الصحة العالمية قام يوم أمس السبت بتقييم احتياجات المرافق الصحية التي تخدم النازحين.

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا قال إنه تلقى 1.400 طلب للإجلاء من المناطق المتضررة من النزاع 60% منها لم يتم الاستجابة لها، موضحا أن 16.5000 حصلوا على أحد أشكال المساعدات الإنسانية وأن إجمالي المتطلبات المالية لطرابلس بلغ 10.2 مليون دولار.

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13:06ت م

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