السعودية اليوم / "تكامل" يؤهل 13 مدرباً ومدربة في مجال الإرشاد السياحي



الرياض 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

أطلق المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل"، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، برنامجا لتدريب المدربين في الإرشاد السياحي، استمر لمدة 14 يوماً، وذلك خلال الفترة 20 أبريل وحتى 2 مايو 2019 في مدينة الرياض.

وأوضح مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" ناصر بن عبدالعزيز النشمي أن البرنامج يأتي بالتعاون مع الاتحاد العالمي للإرشاد السياحي، وبالتنسيق مع الجمعية

وقال: شارك في البرنامج ثلاثة عشر متدرباً ومتدربة، بهدف الحصول على شهادة معتمدة من الاتحاد العالمي للإرشاد السياحي، ومعتمدة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تؤهلهم للتدريب في هذا المجال، وقد قدم البرنامج كل من المدربة السنغافورية الدولية جين وانغ والمدرب خالد خفاجي.

وأشار مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل"، إلى أن البرنامج يغطى الجانبين النظري والعملي، حيث ستتم زيارة أماكن تراثية مثل: (حي البجيري بالدرعية، والمتحف الوطني)، وذلك للتطبيق على مهارات التدريب العملي في المواقع السياحية والتراثية.

وأكد النشمي على حرص معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، على تأهيل الكوادر الوطنية لقيادة قطاع التعليم والتدريب السياحي، وتوجيه معاليه بتذليل الصعوبات التي قد تواجه مثل هذه البرامج لما لها من أثر كبير على مستقبل التنمية السياحية في المملكة.

وأفاد أن البرنامج يسعى إلى تعريف المشاركين بمفهوم التدريب ومهاراته من خلال استعراض المفاهيم العلمية المختلفة، وأحدث ما توصلت إليه تلك المفاهيم، ومساعدتهم في إيضاح أسس التدريب ومبادئه وشروط نجاح العملية التدريبية، ورفع كفاءتهم في كيفية تصميم نظام تدريبي بما يتضمن تحديد الاحتياجات التدريبية، وتطوير أهداف البرامج التدريبية، واختيار طرق التدريب، ثم تقويم فاعلية برامج التدريب، مشيراً إلى أن هذه الدفعة الأولى التي يتم فيها تأهيل مدربات معتمدات في الإرشاد السياحي، مؤكداً في الوقت ذاته أن مهنة الإرشاد السياحي مقبلة على ازدهار وتطور كبير - إن شاء الله - في ظل دعم الهيئة وتفعيل عدد من البرامج الجديدة.

// انتهى //

12:59ت م

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الرياض 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واسأطلق المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل"، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، برنامجا لتدريب المدربين في الإرشاد السياحي، استمر لمدة 14 يوماً، وذلك خلال الفترة 20 أبريل وحتى 2 مايو 2019 في مدينة الرياض.وأوضح مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" ناصر بن عبدالعزيز النشمي أن البرنامج يأتي بالتعاون مع الاتحاد العالمي للإرشاد السياحي، وبالتنسيق مع الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، مشيراً الى أن البرنامج يهدف في المقام الأول إلى زيادة أعداد المدربين السعوديين المعتمدين دولياً في مجال التدريب على مهنة الارشاد السياحي، كما يأتي تفعيلاً لرؤية المملكة 2030.وقال: شارك في البرنامج ثلاثة عشر متدرباً ومتدربة، بهدف الحصول على شهادة معتمدة من الاتحاد العالمي للإرشاد السياحي، ومعتمدة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تؤهلهم للتدريب في هذا المجال، وقد قدم البرنامج كل من المدربة السنغافورية الدولية جين وانغ والمدرب خالد خفاجي.وأشار مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل"، إلى أن البرنامج يغطى الجانبين النظري والعملي، حيث ستتم زيارة أماكن تراثية مثل: (حي البجيري بالدرعية، والمتحف الوطني)، وذلك للتطبيق على مهارات التدريب العملي في المواقع السياحية والتراثية.وأكد النشمي على حرص معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، على تأهيل الكوادر الوطنية لقيادة قطاع التعليم والتدريب السياحي، وتوجيه معاليه بتذليل الصعوبات التي قد تواجه مثل هذه البرامج لما لها من أثر كبير على مستقبل التنمية السياحية في المملكة.وأفاد أن البرنامج يسعى إلى تعريف المشاركين بمفهوم التدريب ومهاراته من خلال استعراض المفاهيم العلمية المختلفة، وأحدث ما توصلت إليه تلك المفاهيم، ومساعدتهم في إيضاح أسس التدريب ومبادئه وشروط نجاح العملية التدريبية، ورفع كفاءتهم في كيفية تصميم نظام تدريبي بما يتضمن تحديد الاحتياجات التدريبية، وتطوير أهداف البرامج التدريبية، واختيار طرق التدريب، ثم تقويم فاعلية برامج التدريب، مشيراً إلى أن هذه الدفعة الأولى التي يتم فيها تأهيل مدربات معتمدات في الإرشاد السياحي، مؤكداً في الوقت ذاته أن مهنة الإرشاد السياحي مقبلة على ازدهار وتطور كبير - إن شاء الله - في ظل دعم الهيئة وتفعيل عدد من البرامج الجديدة.// انتهى //12:59ت م0058

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.