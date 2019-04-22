السعودية اليوم / نائب وزير البيئة يتفقد مركز مكافحة الجراد بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة



جدة 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

تفقد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي, خلال زيارته لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة أمس, مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، ومكتب الوزارة بمحافظة جدة، ووحدة الثروة السمكية بجدة، حاثاً خلال جولته الميدانية العاملين على تكريس الجهود ومضاعفتها, لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد المهندس المشيطي أهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم بهِ الوزارة وسعيها للعمل على توفير خدمات قطاعاتها كافة "البيئة والمياه والزراعة" بما يلامس احتياجات الحجاج وقاصدي المشاعر المقدسة, مثمناً جهود القائمين في الفرع على عملهم الدؤوب وتفانيهم لرفع سقف الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن.

والتقى نائب وزير البيئة والمياه والزراعة مدير عام فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي, ومسؤولي فرع الوزارة بالمنطقة, وناقش الاجتماع جدول الأعمال الخاص بالزيارة وعملية سير العمل بالفرع, والخطط البيطرية والمحجرية كافة التي أعدت لموسم الحج.

// انتهى //

12:57ت م

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