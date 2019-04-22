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2019-04-22 المجلس العسكري بالسودان: هنالك من يستغل الأوضاع الحالية لبث الفوضى متابعات الخليج 365 - متابعة حذر المجلس العسكري في السودان اليوم الاثنين من غلق الطرق والسيطرة على حركة المواطنين. وطالب المجلس في بيان الجميع بالعمل فوراً على فتح الطرق وقال: “يتم فوراً فتح الممرات والطرق والمعابر لتسيير حركة القطارات والنقل بالعاصمة والولايات”. Advertisements ودعا المجلس العسكري في السودان المواطنين للتعاون لوقف حالات الانفلات والفوضى. وأضاف المجلس أن هنالك من يحاول استغلال الأوضاع الحالية في السودان، لبث الفوضى في البلاد.









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