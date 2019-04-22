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النفط يرتفع لأعلى مستوى في 6 أشهر
متابعات الخليج 365 - الرياض
ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر تقريبًا، عقب تقارير أشارت إلى عزم الولايات المتحدة إنهاء العمل بالإعفاءات التي منحتها لعدد من كبار مستوردي الخام الإيراني خلال الأسابيع القادمة.
وعلى صعيد التداولات، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يونيو، بنسبة 2.30% إلى 73.64 دولار للبرميل؛ فيما زاد خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مايو بنسبة 2.35% إلى 65.50 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:04 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
ووفق “رويترز” ارتفع “برنت” إلى 74.31 دولار للبرميل خلال وقت سابق من التعاملات اليوم، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر؛ فيما لامس “نايمكس” الأمريكي ” 65.87 دولار للبرميل.
وقالت “بلومبرج”: إن وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” يعتزم إلقاء كلمة اليوم الاثنين، سيقول فيها إنه لن يكون هناك المزيد من الاستثناءات من العقوبات المفروضة على شراء النفط الإيراني.
من ناحية أخرى، كشفت بيانات “بيكر هيوز” للخدمات النفطية، عن انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط النشطة في الولايات المتحدة بمقدار 8 منصات إلى 825 منصة خلال الأسبوع الماضي.
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