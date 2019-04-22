شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفيصل يطلق فعاليات ملتقى مكة الثقافي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة ⁧المكرمة الأمير خالد الفيصل⁩ اليوم (الاثنين)، فعاليات ‏الأسبوع الثقافي لملتقى مكة الثقافي في دورته الثالثة، تحت شعار «تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة»، الذي يستمر لمدة يومين، حيث سيشهد تكريمه للمشاركين في فعاليات العام الحالي، وذلك بحضور الأمير بندر بن خالد الفيصل.

وأعلن أمير مكة خلال إطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي للملتقى، إطلاق جائزة «⁧كاوست⁩ للابتكار في تقنيات الحج والعمرة» التي تقدمها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بقيمة مليون ريال.

واطلع الأمير خالد الفيصل على معرض الجهات المشاركة في الملتقى، وزار المعرض المصاحب لمبادرات العام الحالي، وتجول على معرض الحج بين الماضي والحاضر الذي يعكس تطور خدمات الحج على مدى السنوات الماضية، ويتضمن البرنامج زيارة ورشة عمل «ريادة الأعمال والابتكار في الحج والعمرة»، ‏المقدمة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ممثلة في برنامج «بادر» لحاضنات التقنية، بمشاركة من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

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ويتضمن ملتقى مكة الثالث هذا العام 1440، العديد من البرامج الثقافية الفاعلة من ندوات ونقاشات ومعارض مصاحبة ‏وورش عمل، إضافة إلى فعاليات معرفية مميزة وعروض مرئية، تتواءم والهدف ‏المرسوم للملتقى «كيف نكون قدوة؟»، بمشاركة العديد من الجهات ‏الحكومية والخاصة التي ستقدم مبادراتها في يومي الملتقى، فيما ستختتم الفعاليات الثقافية للمنطقة بحفل جائزة مكة للتميز وذلك يوم الأربعاء القادم.

ويستهل الأسبوع الثقافي برنامج فعالياته الحافل في يومه الأول بزيارة ‏أمير منطقة المكرمة ونائبه للمعرض، وسيشهد الملتقى تسليط الضوء على تجربة ملتقى مكة الثقافي وأثره، بمشاركة مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين بالمنطقة، يليها حوار بعنوان «الإعلام الجديد والحج»، ثم ورشة عمل الابتكار وريادة الأعمال في الحج والعمرة.

وسيشهد الملتقى في يومه الثاني ورشة عمل «إدارة الحشود في الحج بين النظرية والتطبيق» وذلك للوقوف على الخطط التشغيلية لموسم الحج، وتجويد أداء العاملين فيه، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.