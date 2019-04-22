شكرا لقرائتكم خبر عن العمري: هالكو عملية الزلفي الفاشلة غلب عليهم الجهل واتباع الهوى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أن هالكي العمل الإجرامي الفاشل الذي استهدف مركزا أمنيا في محافظة الزلفي غلب عليهم الجهل واتباع الهوى.

وقال الشيخ العمري: إنهم يتبعون شياطين الجن والأنس ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية مشيرا إلى أن هذا العمل الإرهابي ليس غريباً على المارقين الخوارج فقد خرجوا على الصحابة الكرام ومرقوا من الدين وتسببوا في سفك الدماء خلال العصور الإسلامية حتى عصرنا هذا.

وأضاف: «ولله الحمد بلاد المملكة العربية السعودية محفوظة بحفظ الله ثم بحفظها للتوحيد وتحكيم شرع الله، وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، يحرسها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه يحملون لواء التوحيد، شامخون بعقيدة وإيمان، متلاحمون متكاتفون رعاة ورعية»، مشيرا إلى أن رجال الأمن أثبتوا بسالتهم واقتدارهم على صد المارقين من سفهاء الأحلام الحمقاء ذوي الأفكار الضالة في هجومهم الغاشم بفضل الله ثم بيقظة هؤلاء الأبطال.

وبين الشيخ العمري أنه حري بكل مسلم ومسلمة يؤمن باالله واليوم الآخر أن يحذر ويندد ويفضح كل من يريد الإفساد في بلادنا أو ينتمي أو يؤوي هؤلاء الشرذمة من ذوي الأفكار المنحرفة ولو كان أقرب قريب، مشيرا إلى أن بلادنا وأمنها واستقرارها يهمنا أكثر من أنفسنا.