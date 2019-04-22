السعودية اليوم / محافظ القنفذة يدشن مبادرة "الأولوية لهم" بمركز التأهيل الشامل



جدة 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

دشن محافظ القنفذة فضا بن بين البقمي اليوم، مبادرة "الأولوية لهم" بمركز التأهيل الشامل ووحدة الخدمات المساندة بالمحافظة بحضور مدير التأهيل الشامل بالقنفذة عبدالرحمن الراشدي ومدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة .

ويأتي تدشين هذه المبادرة التي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ضمن المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها تحت شعار "بناء وتمكين"، وتهدف إلى تيسير المراجعات وإجراء المعاملات اليومية وتخفيف المشقة لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.

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12:50ت م

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