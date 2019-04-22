السعودية اليوم / حملة التفتيش البيئي (1001) تزور 716 منشأه



جدة 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

تمكنت 30 فرقة للتفتيش البيئي التابعة للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة، من زيارة 716 منشأة خلال الأسبوع الأول من انطلاق حملة التفتيش البيئي 1001 .

وبين مدير عام المراقبة البيئية والالتزام البيئي والمشرف العام على الحملة المهندس سليمان بن عبيد السنقوف، أن الفرق التفتيشية زارت بالعاصمة المقدسة 228 منشأة، ومحافظة جدة 344 منشأة، ورابغ 58 منشأة و 56 منشأة في الطائف، بينما زارت الفرق في الشعيبة والليث 17 منشأة، و 13 منشأة في المرادم والموانئ.

وأشار المهندس السنقوف أن الحملة تهدف إلى تحقيق مبدأ الاستدامة البيئية، وذلك عن طريق الالتزام البيئي لهذه المنشآت وحسن استخدام الموارد الطبيعية، إضافةً إلى رفع مستوى الالتزام لدى المنشآت، واطلاع المسؤولين وأصحابها بأهمية تنفيذ إدارة بيئية مناسبة ووضع الخطط البيئية اللازمة لتشغيل المنشأة.

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12:49ت م

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