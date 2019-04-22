

الرياض 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العملية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ في مكتبه، رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محمد بن عبد الله العقلا.

وقدّم العقلا في بداية اللقاء تعريفًا باختصاص الهيئة وعملها, منوهًا بحرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمشمولين بالنظام، وجهود الهيئة في تطوير خدماتها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

وأعرب سماحة المفتي عن شكره وتقديره للرئيس العقلا ولمسؤولي الهيئة على الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة، موصيًا إياهم بالجد والاجتهاد في خدمة المستفيدين والمشمولين بالنظام, والحرص على استثمار أموالهم بأمانة و إخلاص.

// انتهى //

12:45ت م

0053





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مفتي السعودية اليوم المملكة يستقبل رئيس هيئة الولاية على أموال القاصرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.