السعودية اليوم / الجامعة العربية تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية غداً



القاهرة 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 أبريل 2019 م واس

تحتفل جامعة الدول العربية غد الثلاثاء باليوم العالمي للملكية الفكرية تحت شعار "للذهب نسعى: الملكية الفكرية والرياضة"، وبمشاركة المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية، إضافة إلى عدد من الرياضيين والقانونيين والباحثين والمبتكرين والمبدعين العرب وممثلي عدد من الاتحادات والمنظمات العربية المتخصصة.

وقالت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية الدكتورة مها بخيت، فى تصريح اليوم، إن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يعتبر منصة لمناقشة موضوع حقوق الملكية الفكرية وأهميتها في دعم

وأشارت إلى دور الرياضة الكبير في زيادة مصادر الدخل باعتبارها مورد اقتصادي وصناعي عالمي ومصدر للاستثمارات في كافة البلدان وذلك من خلال الاستثمار في المرافق "الملاعب الرياضية وشبكات البث"، موضحة أن الإلمام الكافي بحقوق الملكية الفكرية يعد عامل أساسي لهذه المؤسسات في تحقيق الربح وتعزيز تطوير المعدات والادوات التي تساعد في تحسين الاداء الرياضي ونمو صناعة الرياضة.

// انتهى //

12:45ت م

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القاهرة 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 أبريل 2019 م واستحتفل جامعة الدول العربية غد الثلاثاء باليوم العالمي للملكية الفكرية تحت شعار "للذهب نسعى: الملكية الفكرية والرياضة"، وبمشاركة المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية، إضافة إلى عدد من الرياضيين والقانونيين والباحثين والمبتكرين والمبدعين العرب وممثلي عدد من الاتحادات والمنظمات العربية المتخصصة.وقالت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية الدكتورة مها بخيت، فى تصريح اليوم، إن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يعتبر منصة لمناقشة موضوع حقوق الملكية الفكرية وأهميتها في دعم الرياضة والمؤسسات الرياضية والتوعية بأساليب الحماية لهذه الحقوق ورفع مستوى الوعي بعمليات الغش التجاري للمنتجات الرياضية، وكيفية استغلال نظم تسجيل العلامات التجارية والتصاميم الصناعية في حماية هذه المنتجات.وأشارت إلى دور الرياضة الكبير في زيادة مصادر الدخل باعتبارها مورد اقتصادي وصناعي عالمي ومصدر للاستثمارات في كافة البلدان وذلك من خلال الاستثمار في المرافق "الملاعب الرياضية وشبكات البث"، موضحة أن الإلمام الكافي بحقوق الملكية الفكرية يعد عامل أساسي لهذه المؤسسات في تحقيق الربح وتعزيز تطوير المعدات والادوات التي تساعد في تحسين الاداء الرياضي ونمو صناعة الرياضة.// انتهى //12:45ت م0052

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