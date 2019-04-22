السعودية اليوم / مليون دولار من أجفند للفائزين بـ" جائزة الأمير طلال الدولية" للعام 2018



الرياض 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

أكمل برنامج الخليج العربي للتنمية ( أجفند) الترتيبات لعقد اجتماع لجنة الجائزة لاختيار الفائزين بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية البالغة مليون دولار أمريكي .

وستجتمع لجنة الجائزة في مدينة جنيف بسويسرا، يوم الاثنين 29 أبريل 2019 ، لاختيار المشاريع الفائزة من بين 166 مشروعاً مرشحاً أرسلت من 78 دولة تنافست على الجائزة في مجال " القضاء على الفقر" ـ الهدف الأول في أهداف التنمية المستدامة 2030 ـ .

وتم تقييم المشاريع المستوفية شروط الجائزة بواسطة خبراء متخصصين في المجال, وتقوم لجنة الجائزة باختيار المشروع الفائز في كل فرع من فروع الجائزة الأربعة من بين أفضل خمسة مشاريع

تم تقييمها بوصفها مؤهلة لنيل الجائزة.

ووجه برنامج أجفند الدعوة للإعلاميين المعتمدين في مقر الأمم المتحدة بجنيف إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقد عقب اجتماع لجنة الجائزة لإعلان الفائزين وموضوع الجائزة لعام 2019.

وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج ناصر القحطاني، أن مجلس إدارة أجفند بادر بتغيير مسمى جائزة أجفند إلى جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، عرفاناً بالإسهامات التنموية والإنسانية لمؤسس أجفند، صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ، مؤكداً أن الجائزة ستمضي على ذات المعايير الدقيقة المعتمدة, كما أنها ستكون متماشية لأهداف التنمية المستدامة 2030 ، وستخصص موضوعات الجائزة كل عام لهدف من الأهداف السبعة عشر التي أقرتها الأمم المتحدة.

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12:45ت م

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