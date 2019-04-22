السعودية اليوم / أمير منطقة نجران بالنيابة يرعى غداً حفل افتتاح ملتقى "الانتماء واللحمة الوطنية" بالمنطقة



نجران 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز أمير منطقة نجران بالنيابة غداً، حفل افتتاح ملتقى "الانتماء واللحمة الوطنية"، الذي ينظمه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحضور معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند، وذلك بقاعة الأمير مشعل بن عبدالله للاحتفالات بنجران.

ويهدف الملتقى إلى المشاركة في تحصين شرائح المجتمع من الانحرافات الفكرية ومعالجتها، وتعزيز المسؤولية بين الأفراد في المحافظة على أمن الوطن واستقراره، وتعميق الولاء والانتماء لهذه البلاد وولاة أمرها، وبيان حقوق العلماء وأهمية الرجوع إليهم والتلقي عنهم، والمشاركة في ترسيخ الفكر الوسطي بين أفراد المجتمع.

وتتضمن فعاليات الملتقى تنفيذ العديد من الدورات التدريبية، والمحاضرات العلمية المتخصصة في موضوعات الدعوة إلى الحفاظ على الجماعة والتحذير من التحزب، والتوعية بأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ الأمن، إضافةً إلى إقامة معرض مصاحب للفعاليات.

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12:12ت م

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