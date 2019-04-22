السعودية اليوم / "نزاهة" وهيئة القضاء على الفساد بجمهورية إندونيسيا تبحثان سبل التعاون المشترك في مجال مكافحة الفساد



الرياض 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

استقبل معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد " نزاهة " الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، بمكتبه بمقر الهيئة في مدينة الرياض اليوم , رئيس هيئة القضاء على الفساد بجمهورية إندونيسيا أجوس راهاردجو، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث مجالات التعاون المقترحة بين الهيئتين وآليات تعزيزها .

واطّلع رئيس هيئة القضاء على الفساد على أهم الإجراءات والمبادرات ,التي تقوم بها الهيئة في مجال تعزيز النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد، كما استمع إلى التجربة الإندونيسية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

ويأتي هذا اللقاء تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئتين في عام 2016م، للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال حماية النزاهة وتعزيز إشاعة الشفافية ومكافحة الفساد.

حضر الاستقبال معالي نائب رئيس الهيئة لحماية النزاهة الدكتور بندر أبا الخيل، ومعالي نائب رئيس الهيئة لمكافحة الفساد الأستاذ عبدالمحسن المنيف.

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11:53ت م

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