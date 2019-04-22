

المدينة المنورة 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

تشهد أمانة منطقة المدينة المنورة غداً، إجراء قرعة توزيع وتنظيم المباسط (للرجال) في سوق المناخة والسقيفة, وذلك بعد صدور التعليمات بشأن إعادة نقل المباسط السابقة إلى موقع بديل, فيما تجرى بعد غدٍ القرعة للمباسط المخصصة للنساء.

وبيّنت أمانة المدينة أن الاشتراطات المتعلقة لإجراء القرعة التي ستجرى بمقر نادي الأمانة (مقابل محطة التلفزيون) بمنطقة آبار علي, تشمل إحضار المستندات اللازمة للمتقدمين والمتقدمات, وعدم أحقية الاعتراض على الموقع بعد إجراء القرعة, واستبعاد كل من لديه وظيفة حكومية أو خاصة أو سجل تجاري أو رخصة محل أو أي نشاط آخر أو عمالة تحت كفالته أو مهنته طالب, إضافةً إلى استبعاد كل من يتبين أنه ليس له مبسط (سابق) في سوق المناخة والسقيفة قبل إخلاء الموقعين, بالنظر إلى أولوية أصحاب المباسط السابقة في المناخة والسقيفة.

// انتهى //

11:49ت م

0038





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة المدينة تجري غداً قرعة توزيع المباسط بسوق المناخة والسقيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.